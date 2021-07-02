Москва, , 16:27 — REGNUM Принимаемые при президенте Украины Владимире Зеленском законы на Украине не разделяются большинством населения. Об этом 2 июля заявил глава отделения партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Харькове Андрей Лесик на телеканале «Россия 24».

«Эту политику просто Зеленский последовательно продолжает, которую начал Пётр Порошенко — этот товарищ, который в 2014 году пришёл к власти после захвата и переворота в нашей стране», — заявил Лесик.

«Всё то, что сейчас происходит в Украине, не поддерживают граждане Украины. Монобольшинство, которое в Верховной Раде, и люди, которые находятся в парламенте, все законы, которые они принимают, не поддерживаются населением. Просто на фоне того, что видели Порошенко, дали шанс Зеленскому», — указал он.

Ранее Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины, который относит к коренным народам Украины те этнические общности, которые сформировались на территории страны, обладают собственными языком, культурой и традициями, но не имеют собственного государственного образования за пределами страны.

Ранее законопроект раскритиковал президент России Владимир Путин, а российская Госдума приняла по этому поводу специальное заявление. Однако Киев утверждает, что закон соответствует международным стандартам.