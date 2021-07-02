Вашингтон, , 16:39 — REGNUM Дональд Трамп младший сравнил прокуроров Нью-Йорка с президентом России Владимиром Путиным после того, как прокуратура обвинила в налоговых преступлениях компанию Trump Organization, принадлежащую экс-президенту США Дональду Трампу, сообщает Daily Mail.

Согласно обвинительному заключению, обнародованному в четверг, 1 июля, с 2005 по нынешний год компания и её финансовый директор Аллен Вайссельберг обманывали штат и город, уклоняясь от уплаты налогов путем сговора с руководителями высшего звена.

Трамп младший, который является вице-президент Trump Organization, сказал в интервью телеканалу Fox News, что обвинения против Вайссельберга подобны тем, которые выдвигает президент России Владимир Путин.«Это политическое преследование >…< Это то, что делает Владимир Путин. Просто спросите Навального. Вот что произошло в Нью-Йорке. Это эквивалент России», — заявил сын экс-президента.

Напомним, на данном этапе расследования обвинения самому Трампу предъявлены не были. Прокуратура Нью-Йорка, открывшая расследование, утверждает, что политика не сыграла никакой роли в решении о предъявлении обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в США решили созвать Большое жюри для того, чтобы определить, стоит ли предъявлять экс-президенту США Дональду Трампу уголовные обвинения в рамках расследования по Trump Organization. Инициировал созыв коллегии присяжных прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс.