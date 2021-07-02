Москва, , 16:21 — REGNUM Закон о коренных народах был поддержан в Верховной Раде большинством действующего президента страны, однако в целом не находит значительной поддержки. Об этом 2 июля заявил глава отделения партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Харькове Андрей Лесик на телеканале «Россия 24».

«Как в России, так и в Украине особенность наших государств в том, что мы многонациональные государства, многокультурные. Это особенность и изюминка наших государств», — заявил Лесик.

«У нас у каждой народности есть свои особенности. Только в Харькове десятки диаспор, которые, в принципе, между собой существуют, друг у друга учатся и это здорово. Я полностью согласен, что этот законопроект направлен против всего русского, всё, что связано у нас с Россией. Политика просто сейчас такая», — отметил он.

Ранее Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины, который относит к коренным народам Украины те этнические общности, которые сформировались на территории страны, обладают собственными языком, культурой и традициями, но не имеют собственного государственного образования за пределами страны.

Ранее законопроект раскритиковал президент России Владимир Путин, а российская Госдума приняла по этому поводу специальное заявление. Однако Киев утверждает, что закон соответствует международным стандартам.