Москва, , 16:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент абсолютно дискриминационный по своему характеру закон о коренных народах. Об этом 2 июля заявил глава отделения партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Харькове Андрей Лесик на телеканале «Россия 24».

«Человек раньше объединил граждан Украины против Порошенко. Вся политика, которую вёл Порошенко — это построение «анти-России». Мы видим, что закон, который он внёс Верховную Раду и который был полностью поддержан монобольшинством Зеленского, этот законопроект не получил ни единого голоса платформы «За жизнь». Он носит дискриминационный характер», — заявил Лесик.

«Как в России, так и в Украине особенность наших государств в том, что мы многонациональные государства, многокультурные. Это особенность и изюминка наших государств», — указал он.

Ранее Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины, который относит к коренным народам Украины те этнические общности, которые сформировались на территории страны, обладают собственными языком, культурой и традициями, но не имеют собственного государственного образования за пределами страны.

Ранее законопроект раскритиковал президент России Владимир Путин, а российская Госдума приняла по этому поводу специальное заявление. Однако Киев утверждает, что закон соответствует международным стандартам.