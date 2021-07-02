Куала-Лумпур, , 16:03 — REGNUM В Малайзии за сутки выявили почти 7000 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

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В министерстве здравоохранения Малайзии отметили, что за стуки в стране выявили 6982 носителя SARS-CoV-2. Больше всего новых случаев заражения коронавирусом выявлено в штате Селангор (2907 случаев) и Куала-Лумпуре (637 случаев).

Правительство Малайзии ужесточит карантин, введя комендантский час в 20:00. Ужесточение коснется 14 районов Куала-Лумпура и 34 районов штата Селангор.