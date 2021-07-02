Санкт-Петербург, 2 июля, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Комитет по культуре Санкт-Петербурга после консультации со специалистами Роспотребнадзора принял решение отменить запланированный на 25 июля концерт по случаю Дня Военно-морского флота. Об этом 2 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Валентин Илюшин ИА REGNUM День ВМФ в Петербурге (архивное фото)

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Напомним, ухудшение эпидемиологической ситуации в Петербурге наблюдается с июня. Ежедневно в городе на Неве фиксируется более 1,5 тыс. зараженных коронавирусом из-за чего власти усиливают меры по недопущению распространения инфекции.

Как уточнил собеседник агентства, «после консультации с Роспотребнадзором было принято решение отменить запланированный на 25 июля концерт».

Напомним, что кроме концерта на этот день запланирован Главный военно-морской парад. В этом году в главном параде в Петербурге будет задействовано 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 воздушных судов и более четырёх тысяч военнослужащих. Впервые к параду привлекаются корабли Пограничного управления ФСБ России.