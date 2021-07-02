Тбилиси, , 16:03 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила спецпредставителя генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Аппатурая орденом «Золотого руна». Об этом 2 июля сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Сообщается, что награду представителю Североатлантического альянса вручили за вклад в углубление отношений НАТО с Грузией. Церемония награждения проходила в президентском дворце.

«Одиннадцатый год на этой должности в качестве личного представителя генерального секретаря НАТО он курирует наш регион, является для нас самым важным контактным лицом в структурах НАТО и другом Грузии», — сказала Зурабишвили при награждении.

Стоит отметить, что Аппатурай уходит со своего поста, но продолжит работать в структуре НАТО. Он прибыл в Тбилиси с прощальным визитом.

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