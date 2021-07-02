Киев, , 16:05 — REGNUM Верховный суд Украины вынес окончательный приговор бывшему начальнику разведки МВД Алексею Пукачу. Об этом сообщило 2 июля издание «Украинская правда».

Суд принял решение оставить в силе приговор Печерского районного суда, вынесенный 29 января 2013 года. Согласно приговору, Пукач будет отбывать пожизненное заключение.

Напомним, суд признал силовика виновным в совершении убийства журналиста Георгия Гонгадзе 16 сентября 2000 года. 2 ноября того же года обезглавленное тело журналиста нашли в Таращанском лесу.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября 2020 года мемориальная табличка в честь Гонгадзе была открыта в здании Национального союза журналиста Украины (НСЖУ) в Киеве.

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