Рыбинск, Ярославская область, 2 июля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области в одной из школ открыли пункт временной вакцинации для педагогов. Об этом сообщает корреспондент ИИА REGNUM со ссылкой на телеканал «Рыбинск-40».

Рыбинск-40 Вакцинация учителей в Рыбинске

По данным телеканала в школу №26 города Рыбинска с 1 июля на вакцинацию приезжают учителя со всего Рыбинска. Между тем, в департаменте образования Ярославской области ИА REGNUMсообщили, что отдельные пункты для педагогов в регионе не практикуются.

«Образовательные организации действуют по общему принципу: составляются списки желающих вакцинироваться, они передаются медикам, назначается дата, время, приезжает бригада и в организованном порядке все записавшиеся получают вакцину», — рассказали в пресс-службе регионального департамента образования.

По данным на 2 июля 2021 года в регионе вакцинировалось свыше 5 тысяч педагогов.