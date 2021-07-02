Сеул, , 16:08 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль не исключил возможности присоединения к основной оппозиционной партии «Сила народа». Об этом сообщил бывший генпрокурор страны в интервью телеканалу KBS.

Юн Сок Ёль отметил, что союз с оппозицией или вступление в партию возможны, «если это будет необходимо для смены правительства».

Напомним, что в конце июля бывшей генеральный прокурор, не принадлежащий к какой-либо партии, сообщил о намерении принять участие в президентских выборах 2022 года.

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Наблюдатели не исключают, что он создаст свою партию и впоследствии вступит в предвыборный альянс с партией «Сила народа».

В интервью бывший генпрокурор сказал, что вступление в партию не является приоритетом. Он также отметил, что партия «Сила народа» является важной политической силой, пообещав использовать все возможные способы для отстранения от власти нынешней правящей партии.