Кострома, 2 июля, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Следственный комитет и полицейские проведут проверки после сообщений об избиении пожилой пациентки в городской больнице Костромы Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фрагмент видео

Следователи опросят свидетелей и очевидцев произошедшего и обещают «дать правовую оценку» действиям медицинского персонала и руководства больницы.

Напомним, видеозапись в травматологическом отделении медицинского учреждения была сделана в ночь с 1 на 2 июля. На кадрах видно, как санитарка подходит к кровати с пожилой женщиной и несколько раз бьёт её по лицу со словами «заколебала уже всех и вся».

По словам автора съёмки, пациентка часто кричит по ночам от боли и зовёт медперсонал на помощь. Департамент здравоохранения Костромской области начал собственную проверку по инциденту. Сотрудница больницы, попавшая на видео, отстранена от работы.