Санкт-Петербург, 2 июля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга в 16 часов в пятницу, 2 июля, открылась зона публичного просмотра финальных матчей Евро-2020. Здесь можно будет увидеть четвертьфиналы (2 и 3 июля), в том числе тот, что пройдет сегодня в Северной столице, полуфиналы (6 и 7 июля) и финальный матч чемпионата Европы по футболу (11 июля).

Дарья Драй ИА REGNUM Евро-2020

Допуск зрителей в зону публичного просмотра открывается за три часа до начала трансляции. Напомним, матч Швейцария — Испания начнется на стадионе на Крестовском острове Петербурга в 19:00 мск.

На Дворцовой площади зрителям также представят шоу «Мосты времени», основанное на сюжетах о лучших моментах из истории европейского футбольного турнира.

«Для каждого дня трансляций выбран один из ярких финалов чемпионатов Европы. Мы вспомним финал ЕВРО 2008 в Вене и послушаем музыку Иоганна Штрауса. Рассказ о ЕВРО 1976, где победила Чехословакия, музыканты сопроводят песнями чехословацкой эстрады», — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Максимальная вместимость зоны на Дворцовой площади установлена такой же, как и в Футбольной деревне на Конюшенной площади — 3000 человек. Все гости зоны публичного просмотра обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Добавим, что увидеть оставшиеся матчи Евро-2020 также можно в Парке футбола в спорткомплексе «Юбилейный».