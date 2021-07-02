Москва, , 15:49 — REGNUM В ходе встречи заместителя министра иностранных дел РФ Александр Грушко с заместителем генсека Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Энрике Мору представитель российского МИД заявил ему о бессмысленности попыток разговаривать с Россией языком ультиматумов. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Отмечается, что российская сторона довела принципиальные оценки последних решений ЕС в отношении России, включая «заключения» заседания Европейского совета, состоявшегося 24−25 июня.

«Подчеркнута бессмысленность попыток разговаривать с Россией языком ультиматумов, угроз и нелегитимных односторонних ограничений. Высказана надежда на то, что здравый смысл возобладает и Евросоюз проявит политическую волю, конструктивный и ответственный настрой на взаимодействие в вопросах, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Европе не нужно разрушать экономические связи с Россией, так как это сблизит Москву и Пекин.