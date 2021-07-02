Ярославль, 2 июля, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В посёлке Красный Бор Ярославской области открыт пункт выездной пункт вакцинации в гипермаркете «Леруа Мерлен», который расположен рядом с торговым центром «Глобус». Об этом сообщил глава Ярославского района Николай Золотников.

Пункт вакцинации

«Благодаря совместной работе Администрации Ярославского муниципального района, Центральной районной больницы и руководства строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» были достигнуты договоренности о мобильной вакцинации в торговом центре», — написал глава Ярославского района на своей странице во «ВКонтакте».

Вакцинацию проводят врачи Ярославской центральной районной больницы. Привиться можно ежедневно, в том числе в выходные дни с 13.00 до 19.00 по адресу посёлок Красный Бор, 1. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.