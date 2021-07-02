Санкт-Петербург, 2 июля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») с 1 июля 2021 года возобновила полеты из Петербурга в турецкую Анталью. Рейсы из аэропорта «Пулково» в курортный турецкий город выполняются дважды в день на самолетах Airbus A320.

Дарья Драй ИА REGNUM Багаж

Время вылета в 09:30 и в 12:45, обратные рейсы отправляются из Антальи в 14:35 и в 17:55 (время везде указано местное), сообщили 2 июля в пресс-службе перевозчика.

Напомним, авиасообщение России с Турцией было временно приостановлено российской стороной 12 апреля и возобновлено 22 июня 2021 года. Это решение было принято по завершении визита в Турцию представителей Роспотребнадзора, Минздрава РФ и Ростуризма, которые оценили готовность турецких курортов принять туристов из России. Возобновление рейсов в Турцию стало возможным благодаря улучшению ситуации в этой стране.

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Как напоминают в авиакомпании «Россия», в аэропорту и на борту воздушного судна пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), которые не разрешается снимать в течении всего полета.