Москва, , 15:29 — REGNUM Роль цифровизации в сфере госуправления и обеспечения национальной безопасности была темой оперативного совещания президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщает 2 июля пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, в последнее время в стране не только много говорят о цифровизации экономики и всей жизни в целом, но и многое делают в этом направлении.

«Сегодня поговорим о роли этого направления нашего взаимодействия для государственного управления и обеспечения национальной безопасности России», — сказал Путин и отметил, что имеет в виду в том числе аспекты, связанные с обеспечением обороноспособности и внутренней безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля Путин совершит поездку в один из регионов России.

Читайте также: Путин на следующей неделе совершит региональную поездку — Песков