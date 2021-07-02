Москва, , 15:30 — REGNUM Специальные учения по испытанию вооружения подлодок на предельной глубине в 500 метров в Баренцевом и Норвежском морях начали подводники Северного флота ВМФ России. Об этом 2 июля сообщили журналистам в пресс-службе флота.

«Подводники Северного флота приступили к проведению специального учения по испытанию систем и вооружения подводных лодок в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей. В мероприятии принимают участие экипажи нескольких подводных лодок, в том числе четвёртого поколения», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что учения идут в плановом порядке и будут проходить в течение нескольких дней. При этом подчеркивается, что «глубоководные испытания проходят на глубинах свыше 500 метров», являющихся для большего числа нынешних субмарин предельными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в территориальных водах Грузии прошли совместные военно-морские учения с участием кораблей Пограничной полиции МВД Грузии и эсминца ВМС Великобритании Defender.