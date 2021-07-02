Тбилиси, , 15:23 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о начале проведения конкурса на пост председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом 2 июля сообщает пресс-служба главы страны.

«Указом объявлено об открытии конкурса на замещение двух вакантных должностей: председателя и члена ЦИК», — говорится в сообщении.

Кроме того, в указе Зурабишвили говорится о создании конкурсной комиссии, которую возглавляет глава неправительственной организации (НПО) «Институт развития свободы информации» (IDFI). В состав комиссии также входят другие представители разных НПО и профессора вузов.

Всего в конкурсную комиссую включили 11 человек. Они представят президенту кандидатов на пост главы ЦИК. Зурабишвили, согласно законодательству, должна будет выбрать одного из них и представить на рассмотрение в парламент страны. Окончательное решение будет принято в ходе голосования депутатов.

Напомним, с 1 июля с поста председателя Центризбиркома Грузии ушла Тамар Жвания. Она заявила, что делает это для снижения накала противостояния между властями и оппозицией.

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