Кострома, 2 июля, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Центр опережающей профессиональной подготовки, позволяющий готовить кадры под запросы работодателей, появится в Костромской области в 2022 году. Об этом в ходе отчёта о деятельности администрации региона на заседании Костромской областной думы 1 июля заявил губернатор Сергей Ситников.

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«В 2022 году в регионе начнет работу центр опережающей профессиональной подготовки. Его основной задачей станет формирование коротких образовательных программ под заказы работодателей, подготовка граждан к новой профессии в короткие сроки - до шести месяцев»

Впервые о создании подобных структур в стране заговорили в 2018 году. Подобные центры уже отрылись в Ставрополе, Нижнем Новгороде, Тольятти и других городах России. Главная задача центров — дать возможность людям любого возраста обрести актуальные навыки и быть востребованными на рынке труда. Структуры создаются в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» и национального проекта «Образование». Планируется, что к 2024 году в России будет создано 100 таких центров.

Также до 2027 года в Костромской области планируют создать центр непрерывного повышения профессионального мастерства для педагогических работников. Об этом говорится в программе, разработанной с целью сокращения дефицита кадров системы образования. Специалисты центра будут помогать учителям «своевременно адаптироваться» к технологическим и содержательным изменениям в программах и строить «индивидуальные образовательные маршруты». Конкретные сроки открытия центра не называются.