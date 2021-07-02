Москва, , 14:53 — REGNUM Подвижек в организации саммита лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН пока нет. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 2 июля журналистам.

«Здесь подвижек нет», — сказал он, отвечая на вопрос о продвижении идеи саммита.

Представитель Кремля добавил, что пока нет понимания и относительно возможного выступления президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН в 2021 году. Он добавил, что пока неясно, в каком формате пройдёт Генассамблея. Ситуация с коронавирусом часто развивается непредсказуемо.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года Путин предложил провести встречу лидеров пяти постоянных членов СБ ООН. Таковыми являются Россия, Франция, Великобритания, Китай и США.

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