Калуга, 2 июля, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Калуге, накануне 85-й годовщины со дня образования подразделений ГАИ-ГИБДД состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого отличившиеся сотрудники были награждены Почётными грамотами и Благодарственными письмами, а также получили ценные подарки сообщили 2 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги.

Фото пресс-службы городской думы Калуги В Калуге поздравили сотрудников Госавтоинспекции с юбилеем

«Госавтоинспекторы ближе всего к людям, каждый из нас видит вас ежедневно, — сказал в поздравлении Юрий Моисеев. — От того как сложится диалог с вами, зависит впечатление человека о работе правоохранительных органов и всей власти в целом. Госавтоинспекция за предыдущие годы поменялась в лучшую сторону. От вас зависит безопасность на дорогах, и вы достойно исполняете свой долг».

В мероприятии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, начальник УМВД России по городу Калуге Вадим Мартынов, начальник отдела ГИБДД Алексей Москаленко, начальник управления городского хозяйства Калуги Александр Шпиренко.