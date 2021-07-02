Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM Председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Денис Беляев покидает свой пост.

Как сообщает 2 июля интернет-издание «Фонтанка», чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию и подтвердил это изданию, назвав причиной ухода «семейные обстоятельства».

Беляев занимает должность главы комитета с середины 2019 года. Одним из главных событий в экологической сфере Петербурга за этот период стала передача полигона опасных химических отходов «Красный Бор» с баланса Северной столицы в федеральное подчинение для последующей рекультивации под контролем Росатома.

Как напоминает «Фонтанка», весной 2021 года комитету также поручили курировать ход так называемой мусорной реформы, с запуском единого регионального оператора по обращению с отходами.