Санкт-Петербург, 2 июля 2021, 14:44 — REGNUM Председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Денис Беляев покидает свой пост.
Как сообщает 2 июля интернет-издание «Фонтанка», чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию и подтвердил это изданию, назвав причиной ухода «семейные обстоятельства».
Беляев занимает должность главы комитета с середины 2019 года. Одним из главных событий в экологической сфере Петербурга за этот период стала передача полигона опасных химических отходов «Красный Бор» с баланса Северной столицы в федеральное подчинение для последующей рекультивации под контролем Росатома.
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности проводит государственную политику в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, а также координирует деятельность иных исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга в этой сфере.
Как напоминает «Фонтанка», весной 2021 года комитету также поручили курировать ход так называемой мусорной реформы, с запуском единого регионального оператора по обращению с отходами.