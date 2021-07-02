Москва, , 14:42 — REGNUM Когда государственный департамент США обвиняет Россию в том, что она «активно содействует» тому, чтобы на ее территории в трудовых лагерях принудительно работали жители Северной Кореи, то он, как обычно, руководствуется принципом «хайли лайкли». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июля заявил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Так он прокомментировал новость о том, что государственный департамент США включил Россию в список стран, которые «активно содействуют» торговле людьми.

«Как обычно, Госдеп руководствуется принципом «хайли лайкли», — сказал Асмолов. — Во-первых, требуются какие-то более серьезные доказательства того, что люди, которые приезжают в Россию из КНДР по студенческим или туристическим визам, на самом деле работают в РФ. Во-вторых, даже русскоязычные ученые (например Андрей Ланьков) постоянно подчеркивают, что условия жизни, в которых пребывают северокорейские трудовые мигранты на территории РФ, мягкого говоря, существенно далеки от условий трудовых лагерей и не отличаются от условий работы прочих гастарбайтеров. Более того, эта работа считает весьма престижной. Северяне стараются накопить денег, и потом довольно часто эти деньги превращаются в стартовый капитал для занятий мелким бизнесом у себя в стране. Поэтому работа в России считается очень престижной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон обвинил Россию в том, что она будто бы «активно участвует» в принудительной эксплуатации северокорейских рабочих.