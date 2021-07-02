Москва, , 14:49 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление британского посольства в Киеве перед матчем между Англией и Украиной. Она написала об этом 2 июля в своем Телеграм-канале.

«Благодарим британское посольство за рекламу курортных возможностей Крыма», — отметила Захарова в ответ на сообщение британского посольства в Киеве, в котором оно выразило надежду перед матчем Евро-2020 между сборными Украины и Англии, что украинские футболисты вскоре смогут сыграть в Донецке, а потом поехать в отпуск в Крым.

«Со своей стороны приглашаем в Крым английского посла (в Киеве)», — также указала официальный представитель российского МИД.

Кроме того, Захарова уточнила, что приехать в Крым можно через новый аэропорт Симферополя, а также поездом или машиной по Крымскому мосту.

«Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы. Что касается Донецка, то они и сами ответят — в Донбассе никогда не сомневалась», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности русских и украинцев к одному народу изменилась на противоположную за семь лет.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на майдане в Киеве была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.