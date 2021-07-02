Вашингтон, , 14:41 — REGNUM Мирное урегулирование ситуации в Афганистане обсудили министр обороны США Ллойд Остин и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, сообщили в пресс-службе Пентагона.

Узбекистанский министр поблагодарил США за помощь в модернизации вооруженных сил Узбекистана. Стороны отметили необходимость дальнейшего развития сотрудничества между военными ведомствами двух стран.

Остин положительно оценил усилия Узбекистана в мирном урегулировании в Афганистане и его интеграции в региональные связи. Стороны подтвердили приверженность политического урегулирования конфликта в исламской республике.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти США обратились к Казахстану, Таджикистану и Узбекистану с просьбой разместить на своей территории 9 тыс. беженцев из Афганистана.

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