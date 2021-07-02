Ульяновск, , 14:35 — REGNUM В Ульяновской области выдвинут ещё один претендент на губернаторский пост. Это следует из данных системы ГАС-Выборы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Документы представила 58-летняя Маргарита Баржанова, которая будет бороться за пост губернатора Ульяновской области от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Документы приняты рабочей группой облизбиркома 1 июля.

Отметим, что для регистрации в качестве кандидата претенденты должны собрать не менее 141 и не более 148 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пост губернатора выдвинуты Ильдар Габитов («Родина»), Светлана Горева («Новые люди»), Олег Горячев («Яблоко»), Сергей Маринин (ЛДПР) и Алексей Русских (КПРФ).

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