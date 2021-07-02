Кишинёв, , 14:39 — REGNUM Экс-президент Молдавии, председатель Партии Социалистов Игорь Додон вручил послу США Дереку Хогану письмо с критикой его действий в Кишинёве. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба партии.

Сообщается, что Додон отреагировал на посещение Хоганом Центральной избирательной комиссии Молдавии. Лидер «социалистов» заявил об обеспокоенности иностранным вмешательством в работу ЦИК.

«Подобные шаги могут расцениваться как попытка повлиять на политические процессы в Республике Молдова, что не соответствует статусу дипломата и нарушает ст. 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Стоит отметить, что Хоган провёл встречу с членами ЦИК Молдавии, когда решался вопрос о количестве избирательных участков, которые нужно будет открыть за рубежом в ходе досрочных выборов в молдавский парламент. Вскоре после этой встречи в Центризбиркоме решили увеличить число участков.

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