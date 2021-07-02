Киев, , 14:32 — REGNUM Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что будет настаивать на внесении правок в законопроект «Об олигархах», предложенный президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом он заявил 2 июля на брифинге в стенах парламента.

Разумков не дал чёткого ответа на вопрос, будет ли он поддерживать законопроект во время голосования.

«Давайте дождёмся, я ещё раз повторяю, я буду настаивать на своих правках», — сказал он.

Отметим, Разумков выступает за создание отдельного органа, который будет вносить лиц в список олигархов. Согласно проекту закона, такое решение может принимать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, ранее глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что никакой борьбы с олигархами в стране не будет.

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