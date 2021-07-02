Москва, , 14:30 — REGNUM В настоящее время не ведется подготовки к встрече президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом 2 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, ранее сделанные Зеленским заявления о том, что русские и украинцы не являются одним народом, «никак не укладываются в процесс подготовки встречи».

«Да и, кстати сказать, если абстрагироваться от таких неудачных с нашей точки зрения заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии отметил, что не считает украинский народ недружественным и добавил, что русские и украинцы являются одним народом.

Позднее украинский президент Владимир Зеленский в ответ на этом отказался считать русских и украинцев одним народом.