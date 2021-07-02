Москва, , 14:20 — REGNUM В Кремле не имеют отношения к принятию Генеральной прокуратурой решений о признании ряда неправительственных организаций нежелательными в России, заявил 2 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, согласовываются ли с Кремлем решения о признании организаций нежелательными.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня Генпрокуратура признала нежелательной деятельность на территории России четырёх европейских неправительственных организаций.

Речь идёт о британских организациях Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»), Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского») и Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»), а также французской European Choice («Европейский выбор»).

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