Вашингтон, , 14:16 — REGNUM Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США опубликовал документ, в котором содержится предложение увеличить финансовую помощь белорусской оппозиции и оппозиционно настроенному гражданскому обществу с 11 до 30 миллионов долларов в год. Об этом сообщает Euroradio.

В документе говорится, что эти средства должны быть направлены «гражданскому обществу Белоруссии и независимым СМИ для защиты прав человека, демократии и верховенства закона в республике».

«Комитет высоко оценивает работу белорусского гражданского общества, оппозиционных организаций, независимых от государства СМИ, правозащитников, профсоюзов и других активистов, борющихся за свободу и демократию в Белоруссии. Поэтому мы предлагаем увеличить им финансовую помощь до 30 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

«Судьба» данного предложения от Комитета по ассигнованиям Палаты представителей будет определена на голосовании в Сенате. Если большинство сенаторов его одобрит — оно будет принято.