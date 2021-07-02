Прага, , 14:12 — REGNUM Жесткие меры социальных ограничений, связанные с коронавирусом, которые действовали в Чехии во время первой и второй волны нового заболевания, могут быть восстановлены чешскими властями в случае, если в стране будут распространяться новые агрессивные штаммы SARS-CoV-2 типа «Дельта». Об этом 2 июля заявил президент Чехии Милош Земан в интервью газете Mladá fronta DNES.

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«Несмотря на то, что я оптимист и этот оптимизм основан прежде всего на прогрессе (в проведении) вакцинации (населения страны), я, конечно же, думаю, что если возникнет (угроза распространения в Чехии) очень агрессивного штамма коронавируса, то мы будем вынуждены временно восстановить некоторые (жесткие) ограничительные меры», — сказал он.

Также Земан добавил, что такое развитие событий, по его мнению, является возможным.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в Чехии выявлено за все время пандемии свыше 1,667 млн случаев заражения коронавирусом.