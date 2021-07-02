Москва, 2 июля 2021, 14:00 — REGNUM В переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана имеется значительный прогресс. Об этом 2 июля рассказал журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом аз-Зайяни.
«Что касается Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, то действительно, те оценки, которые стороны переговоров излагали весь последний месяц, показывают, что прогресс значительный, очень многие вещи удалось согласовать», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия близка к завершению концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива.