Триполи, , 13:56 — REGNUM Форум ливийского политического диалога, проходящий в Женеве с 28 июня, возможно будет продлён. Об этом 2 июля заявил представитель женевской штаб-квартиры ООН Реал Леблан.

«Встреча должна была, как предполагалось, завершиться сегодня (2 июля), однако, возможно, будет принято решение о ее продлении», — сказал он на брифинге.

Леблан напомнил, что первоначально форум планировался как четырехдневный — с 28 июня по 1 июля, — однако затем был продлен.

Форум ливийского политического диалога проходит под эгидой ООН и при участии 75 делегатов — представителей различных слоев ливийского общества. В феврале этого года он избрал председателя временного президентского совета и премьер-министра Ливии. Всеобщие выборы в стране запланированы на 24 декабря 2021 года.

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