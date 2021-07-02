Киев, , 14:04 — REGNUM На Украине рассматривается несколько стратегий повторной вакцинации от COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телеканала «1+1».

"Есть две стратегии повторной вакцинации. Первая — когда вводится третья доза через шесть месяцев после основной, это так называемая бустерная. И вторая тактика — когда ревакцинация, повторная вакцинация делается через год», — рассказал он.

Кузин добавил, что оба варианта в данный момент изучаются экспертами, после чего будет принято окончательное решение о стратегии повторной вакцинации.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине подтвердили 696 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а 33 пациента скончались от последствий, вызванных COVID-19.

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