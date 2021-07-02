Кострома, 2 июля, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Санитарка костромской больницы била пожилую пациентку. Видеозапись инцидента втелеграм-канал «Инцидент Кострома» прислали очевидцы.

Фрагмент видео с избиением пациентки

По словам автора видео, инцидент произошёл в ночь с 1 на 2 июля в травматологическом отделении городской больницы Костромы. На кадрах видно, как санитарка подходит к кровати с пожилой женщиной и несколько раз бьёт её по лицу со словами «заколебала уже всех и вся».

«Эта бабушка много кричит ночью от боли — она вся в пролежнях. Часто зовёт персонал - это многим не нравится», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM автор видео.

Департамент здравоохранения Костромской области начал проверку по факту избиения. Медика временно отстранили от работы.