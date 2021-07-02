Москва, , 13:43 — REGNUM Региональная поездка намечена на следующей неделе во вторник, 6 июля, у президента России Владимира Путина. Об этом 2 июля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В понедельник (5 июля) у президента будет менее публичный рабочий график, будет несколько рабочих встреч. Есть региональная поездка у президента во вторник (6 июля) и так далее», — сказал он.

Также Песков рассказал, что администрация президента РФ не планирует пересматривать свое отношение к институту полномочных представителей президента в федеральных округах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал каких-либо писем от народной артистки СССР Татьяны Дорониной с требованием об отставке нынешнего руководства МХАТа.