Майкоп, 2 июля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Темпы реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республики Адыгеи не должны снижаться. Поручение дал глава Адыгеи Мурат Кумпилов на совещании по вопросам реализации нацпроекта, сообщили 2 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. В Адыгее проект включает большой объем работ по развитию транспортной инфраструктуры — ремонт автодорог Майкопа, поселка Яблоновского, других трасс республиканского и местного значения. До 2024 года должна быть увеличена доля дорог регионального значения, снижена загруженность трасс и число мест концентрации ДТП.

Фото Алексея Гусева Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Сегодня Адыгея входит в число лучших регионов по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Так, в 2020 году показатели нацпроекта были перевыполнены, в регионе выполнили также работы, запланированные на 2021 год. Глава Адыгеи подчеркнул необходимость сохранения набранных темпов работы по развитию транспортной инфраструктуры. Глава региона напомнил, что 19 июня на съезде «Единой России» президент РФ Владимир Путин поручил оперативно выделить субъектам дополнительные средства на ремонт автодорог.

«На ремонт и строительство дорог выделяются значительные средства, которые дают нам возможность опережающими темпами выполнить плановые показатели, увеличить объем работ по развитию транспортной инфраструктуры республики. Сейчас позволяют это сделать и погодные условия. Важно объединить усилия всех заинтересованных ведомств для достижения целей нацпроекта», — сказал Кумпилов.

Первый заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА Рамазан Ляфишев доложил на совещании, что на текущий год запланирован ремонт 54 дорожных объектов общей протяженностью 75,624 км, а также строительство транспортной развязки на автодороге Энем-Новобжегокай на 2021−2023 годы. Все запланированные на этот год работы были выполнены в прошлом году. До 1 сентября 2021 года планируется привести в нормативное состояние 46 дорожных объектов программы 2022 года.

Также продолжается строительство транспортной развязки на трассе «Энем — Новобжегокай», которую планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году, в 2021 году завершается строительство второй очереди дороги в обход Майкопа, третьей очереди — в 2022 году. Глава Адыгеи поручил строго следить за подготовкой проектной документации, контрактацией и эффективным освоением средств, особе внимание уделить ремонту дорог в Яблоновском.

Глава региона подчеркнул, что планы дорожного ремонта должны исполняться во взаимодействии с ГИБДД для выявления опасных участков трасс, которые нужно привести в нормативное состояние, а также для обустройства пунктов весового контроля.

«Достижение целевых показателей обсуждаемого нацпроекта даст мультипликативный эффект. Это одна из точек роста, которой мы сегодня должны уделить самое пристальное внимание. Главным результатом данной работы должно стать снижение аварийности на дорогах и обеспечение безопасности дорожного движения, чтобы сохранять жизнь и здоровье людей. Развитие дорожной сети также позитивно отразится на росте экономики и качестве жизни населения», — отметил Мурат Кумпилов.