Луганск, 2 июля 2021, 13:38 — REGNUM Отсутствие главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президента Украины Леонида Кравчука на переговорах по Донбассу никак не скажется на их ходе. Об этом написал 2 июля представитель ЛНР на переговорах в ТКГ Родион Мирошник в своём телеграмм-канале.
Мирошник отметил, что позицию Украины на переговорах формирует не Кравчук, а вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что замена Кравчука в ТКГ пока не планируется. Сначала нужно узнать мнение врачей касательно здоровья политика.
Читайте ранее в этом сюжете: На Украине заявили, что вопрос замены Кравчука в ТКГ не рассматривается