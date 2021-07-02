Луганск, , 13:38 — REGNUM Отсутствие главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президента Украины Леонида Кравчука на переговорах по Донбассу никак не скажется на их ходе. Об этом написал 2 июля представитель ЛНР на переговорах в ТКГ Родион Мирошник в своём телеграмм-канале.

«11 месяцев присутствия Кравчука в Контактной группе по Донбассу не принесло ни одной даже минимальной договоренности в переговорном процессе. Потому и потерь от его отсутствия в нем быть не может», — рассказал он.

Мирошник отметил, что позицию Украины на переговорах формирует не Кравчук, а вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Кравчуку достаточно понимания «рамки» куда нужно дуть, а опыта секретаря ЦК Компартии Украины по идеологии, у него более чем достаточно, чтобы родить очередной призыв: «В Минск мы больше не поедем!», или «Эти Минские соглашения выполнить невозможно!» — подытожил представитель ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что замена Кравчука в ТКГ пока не планируется. Сначала нужно узнать мнение врачей касательно здоровья политика.

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