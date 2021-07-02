Москва, , 13:32 — REGNUM Россия с уважением относится к суверенности Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас нет желания размещать флаг на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно как-то реагировать на подобные слова президента Зеленского. Здесь я затрудняюсь в том, чтобы хоть как-то проанализировать, почему сказаны эти слова. С другой стороны, может быть, они как-то выдраны из контекста. Этого я тоже не могу исключить. Звучит странно», — сказал Песков.

По его словам, заявления украинского лидера «никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи»: «Да и к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются».