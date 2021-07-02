Санкт-Петербург, 2 июля, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Новая однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» подойдет для ревакцинации тех, кто уже вакцинировался ранее или переболел COVID-19, а также для тех, кто тяжело переносит прививку. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала 2 июля врач-кардиолог Анастасия Юсупова.

Дарья Драй ИА REGNUM Коробки вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

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Напомним, 5 июля в Петербурге начнется повторная вакцинация горожан, которые уже были привиты от новой коронавирусной инфекции более полугода назад.

По словам Юсуповой, четвертая российская вакцина от COVID-19 создавалась на основе первого компонента вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Разработчики «Спутника Лайт» старались максимально улучшить показатели, поэтому при однократном введении иммунитет должен появиться уже через три-четыре недели. Однако, есть и минус — эффективность данной вакцины оценивается в 70%, в отличие от «Спутник V», у которой показатель составляет более 90%.

«Новая вакцина подходит для ревакцинации. Это напоминание нашему организму, что он когда-то переболел или был вакцинирован», — объясняет медик.

При этом Юсупова указала, что данных по ревакцинации пока немного, специалисты только накапливают и изучают этот процесс. Медицинские власти отмечают, что ждать «особой» вакцины для повторной прививки не надо.

«Для повторной вакцинации подойдут любые зарегистрированные вакцины, — заявил 2 июля глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. — С учетом того, что вакцины «ЭпивакКорона» и «КовиВак» остались в городе в ограниченном количестве, а вакцина «Спутник Лайт» еще не поступила, на данном этапе повторная вакцинация будет производиться вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»)».При этом переболевшие более полугода назад граждане также могут пройти вакцинацию в любом пункте, без исследования уровня антител.