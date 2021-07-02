Исламабад, , 13:30 — REGNUM Решительный протест в связи с облетом неизвестным беспилотником территории индийского посольства в Исламабаде направило Пакистану министерство иностранных дел Индии. Об этом 2 июля сообщает газета The Times Of India.

Отмечается, что этот инцидент произошел на текущей неделе после того, как 27 июня двумя беспилотниками с грузом взрывчатки был нанесен удар по военному объекту ВВС Индии в северной союзной территории Джамму и Кашмир. В результате этого двое военнослужащих получили ранения и сооружениям на авиабазе был причинен незначительный ущерб.

Также указывается, что силы безопасности Индии не исключают вероятность того, что беспилотники запустили боевики экстремистской группировки «Лашкар-э-тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая базируется на территории Пакистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня два взрыва небольшой силы произошли на базе ВВС Индии в союзной территории Джамму на севере страны.