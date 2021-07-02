Москва, , 13:31 — REGNUM Россия близка к завершению концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 2 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

По словам Лаврова, концепция коллективной безопасности в зоне Залива — это давняя инициатива Москвы.

«Мы сейчас с учётом последних событий работаем над её обновлённой версией, в самое ближайшее время будем готовы поделиться с заинтересованными сторонами», — сказал глава российской дипломатии.

Лавров заявил также, что Россия приветствует решение Бахрейна вернуть своё посольство в Дамаск и считает важным шагом возвращение Сирии в Лигу арабских государств.

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