Вашингтон, , 13:23 — REGNUM Одна из самых напряженных битв за господство и влияние за всю современную историю может развернуться в Черноморском регионе, пишет 19fortyfive.

Как пишет портал, об этом свидетельствуют небывалая активность России, решимость Турции занять место центральной державы в регионе, а также рост интереса со стороны Китая.

При этом, отмечают эксперты, США не остаются в стороне и делают попытки укрепить сотрудничество между восточноевропейскими союзниками по НАТО, чтобы построить новую линию сдерживания с помощью соединения Балтийского и Черного морей.

Аналитики считают, что будущий мир и процветание Черноморского региона зависят от решений, предполагающих экономическое развитие, коллективную безопасность и ответственную дипломатию.

Как сообщало ИА REGNUM, в официальных документах Пентагона, например, в американской ядерной доктрине 2018 года, Россия заявлена как главный военный противник США.

В стратегии национальной обороны США две страны — Россия и Китай — названы основными вызовами для национальной безопасности наряду с террористами. Кроме того, официальные лица в Минобороны США и других силовых ведомствах не единожды называли Россию «ключевым противником» во время выступлений.

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