Кострома, 2 июля 2021, 13:32 — REGNUM Представители «Единой России» прокомментировали исключение депутата Евгения Щепалова из фракции в Костромской областной думе. Об этом сообщает ОТРК «Русь».
Депутат Ихтияр Мирзоев считает, что с помощью публичного скандала Щепалов попытался оправдать своё бездействие при выполнении муниципальных контрактов на благоустройство дворов и ремонт дорог.
Как ранее писало ИА REGNUM, Евгений Щепалов был исключён из фракции «Единой России» в Костромской областной думе 1 июля. Ранее он записал несколько видеообращений, в которых сообщил о попытке захвата своего предприятия ярославцами и претензиях к нему со стороны властей. В беседе с корреспондентом информационного агентства депутат сообщил, что намерен добиваться встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым для решения возникших вопросов.
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