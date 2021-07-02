Кострома, , 13:32 — REGNUM Представители «Единой России» прокомментировали исключение депутата Евгения Щепалова из фракции в Костромской областной думе. Об этом сообщает ОТРК «Русь».

Фрагмент советского плаката

"Очень печально, что депутат не понял, что втаскивать в пространство областной думы хозяйственные споры это грубое нарушение этики любого депутата любой фракции, тем более фракции ответственной, фракции которая несет основную тяжесть законотворческой работы. Когда он в свое время писал заявление в сторонники партии Единая Россия, он понимал, что это не только какие-то права, но и обязанности», — сказал член президиума политсовета «Единой России» Владимир Внуков.

Депутат Ихтияр Мирзоев считает, что с помощью публичного скандала Щепалов попытался оправдать своё бездействие при выполнении муниципальных контрактов на благоустройство дворов и ремонт дорог.

«Предприниматель, руководитель компании решил на госконтрактах выиграть и не выполнить своих обязательств. Оправдывать это какими-то иными действиями, прикрываясь партийными решениями, либо значком депутата — это вообще недопустимая вещь».

Как ранее писало ИА REGNUM, Евгений Щепалов был исключён из фракции «Единой России» в Костромской областной думе 1 июля. Ранее он записал несколько видеообращений, в которых сообщил о попытке захвата своего предприятия ярославцами и претензиях к нему со стороны властей. В беседе с корреспондентом информационного агентства депутат сообщил, что намерен добиваться встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым для решения возникших вопросов.

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