Единороссы прокомментировали исключение костромского депутата из фракции
Кострома, 2 июля, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Представители «Единой России» прокомментировали исключение депутата ЕвгенияЩепалова из фракции в Костромской областной думе. Об этом сообщает ОТРК «Русь».
ДепутатИхтияр Мирзоев считает, что с помощью публичного скандала Щепалов попытался оправдать своё бездействие при выполнении муниципальных контрактов на благоустройство дворов и ремонт дорог.
Как ранее писало ИА REGNUM, ЕвгенийЩепалов был исключён из фракции «Единой России» в Костромской областной думе 1 июля. Ранее он записал несколько видеообращений, в которых сообщил о попытке захвата своего предприятия ярославцами и претензиях к нему со стороны властей. В беседе с корреспондентом информационного агентства депутат сообщил, что намерен добиваться встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым для решения возникших вопросов.