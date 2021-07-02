Ашхабад, , 13:23 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов уволил министра внутренних дел республики Мамметхана Чакыева после доклада об итогах работы ведомства в первом полугодии, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

На заседании совета безопасности Туркмении Чакыев отчитался о принятых мерах по поддержанию общественного порядка, предотвращению ДТП и обеспечению пожарной безопасности в первой половине 2021 года.

После доклада Бердымухамедов освободил министра с занимаемой должности. Новым главой МВД назначен Овездурды Ходжаныязов, который ранее занимал пост заместителя министра.

Отметим, Мамметхан Чакыев назначен министром внутренних дел Туркмении в сентябре 2019 года. Прежний глава ведомства Исгендер Муликов после увольнения был осужден за взяточничество.