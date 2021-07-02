Джакарта, , 13:20 — REGNUM В национальной полиции Индонезии заявили, что по крайней мере 53 000 сотрудников полиции и военные обеспечат выполнение новых ограничений по коронавирусу, которые начнут действовать с 3 июля 2021 года, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в мире: новые штаммы, вакцины и меры — все новости»

Жителей Индонезии также призвали с пониманием отнестись к прекращению богослужений в мечетях.

В Индонезии с 3 по 20 июля вводятся новые ограничения по коронавирусу, особенно на Яве и Бали.

Читайте также: Власти Индонезии ввели ограничения из-за коронавируса на Яве и Бали