Рига, , 13:08 — REGNUM Мэр Риги Мартиньш Стакис внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию. Об этом сообщил rus.lsm.lv со ссылкой на заявление официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

Причиной запрета на въезд в РФ стало то, что Стакис в мае 2021 года снял российский флаг, который вместе с флагами других стран был размещен в центре Риги во время Чемпионата мира по хоккею, и заменил его на флаг с символикой Олимпийского комитета России (ОКР).

Министерство иностранных дел России действия Стакиса оценило как «неуважение к символике России» и заявило, что санкции Всемирного антидопингового агентства, запрещающие использовать российский флаг, распространяются только на места проведения спортивных мероприятий, поэтому на действия мэра они не распространяются.

«Занимая соответствующий пост, он должен знать об общепринятой в мире норме уважительного отношения к государственной символике», — прокомментировала решение ведомства Захарова.

Она добавила, что мэру Риги лучше думать о развитии экономических связей с российскими регионами.