Мирослава Романенко, 2 июля 2021, 16:56 — REGNUM Украина может сначала вступить в НАТО, а затем в Европейский союз, заявил 1 июля глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью Liga.net.
«По логике исторического процесса я могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС», — сказал он.
Украинский дипломат не смог назвать примерные сроки вступления Украины в альянс. Он отметил, что с 2008 года в НАТО нет понимания того, когда Украина сможет вступить в данную организацию, однако все её члены уверены, что это когда-нибудь обязательно случится.
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Заявление Дмитрия Кулебы обсудили на YouTube-канале «НАШ». Многие указали на то, что вступление Украины в НАТО чревато для нее потерей территорий. Кроме того, комментирующие указали на то, что коррумпированной и нищей стране ни в ЕС, ни в НАТО не место.
«Кулеба будет в Лондоне раньше, чем Украина в НАТО и Евросоюзе», — смеется комментирующий под псевдонимом SilverЪ Pozzoli.
«Повышать тарифы, грабить и уничтожать население лучше под несбыточные лозунги. В ЕС Украина не будет никогда, а в НАТО чуть раньше, чем никогда», — добавил читатель под псевдонимом Клятый Москаль.
«Ага, там в альянсе все мечтают принять нищую, нестабильную страну, чтоб взять на себя обязательства ее защищать от ядерной сверхдержавы. Одни идиоты, какая-то жесть», — отреагировал Игорь В.
«Ахинея, повторенная дважды, не станет ближе к истине. Заведу себе попугая, научу его говорить «НАТО» и назову «Кулеба». Будет развлекать людей», — иронизирует Soldier Breakneck.
«Вот он реально деревянный? ВВП (Владимир Путин. — М. Р.) же русским языком сказал, что Украина никогда не будет в НАТО. Он по-русски не понимает? Дайте ему переводчика тогда, а лучше санитаров вызовите», — написал Александр С.
«Тупость нужно измерять в Кулебах», — добавил Kirill S.
«Крайне не советую [вступать в НАТО], а то, может, ненароком ещё чего отвалится!» — отметил Aleksandr.
«Так это не тебе решать. Мало ли шо вы там написали в конституции. Вы давно ею подтерлись. Это шо понимать, вы для НАТО приказ издали? Это решат Америка с Россией, а не холуи, которых ни о чем не спрашивают», — добавила Лиза Р.
«Да, да, да… Наверное, раньше Байден 150-летний юбилей отметит, чем Украина в НАТО будет. Кому охота стать радиоактивным пеплом ради незалежной? В США и России войны не хотят из-за вас, а без Штатов войска НАТО просто сборище фриков, причем неопределенных полов», — пишет читатель под псевдонимом Витамин 71.
«[Если] в ЕС вы будете никогда, то в НАТО вы будете на день раньше, чем никогда…» — отреагировал Александр С.
«Кулебе вопрос: кем или чем рассчитываться будете за НАТО, даром вас туда не возьмут, за все нужно платить», — отметила Валя И.
«НАТО уже на территории Украины. Зачем принимать в НАТО?» — поинтересовался Вадим.
«Путин (к которому я [отношусь] не очень), ясно сказал: Украина в тех границах, которые есть, в НАТО не будет. Если Кулебе хватит 5 областей для государства Украина — не вопрос. Но нафига 5 областей Украины в НАТО?» — спросил Андрей И.
«Вот такие вот пигмеи от дипломатии и загнали Украину в пропасть, осталось только сбросить туда атомную бомбу», — добавила Алла Я.
«Пусть Кулеба разъяснит нам, зачем Украине в НАТО? Почему Евросоюз должен принять себе на голову разрушенное, коррумпированное, воюющее государство? У них что, других проблем нет? Сначала нужно стать благополучным экономически государством (не лозунгами, а действительно), и тогда Европа подумает, а брать на себя лишние расходы, подтягивать промышленность и уровень жизни украинцев до европейского за счет своих граждан…» — написала Вероника 58 С.
«Не так давно нам уже обещали коммунизм со дня на день… Так те обещальщики строили мосты, дома, атомные станции, метро, заводы, фабрики и целые города. А эти что построили за 30 лет?» — спросил Александр С.
«Почему народ должен испытывать испанский стыд вот из-за таких министров. Какой хомо сапиенс из него, он так, существо, которое дорвалось до власти», — отреагировал Tustra.
«Любой нормальный человек, если он не полный идиот, понимает, что если вдруг всерьез начнется какое-то движение по вступлению Украины в НАТО, она сразу автоматически потеряет часть территорий (вне зависимости от того, кто и как к этому будет относиться, это просто реалии). Будут потеряны как минимум три восточные области, а вполне возможно — и больше трех. И вот любопытно — те украинские «политические деятели», которые ратуют за вступление в НАТО, говорят это по причине слабоумия или сознательно хотят расколоть страну? Это ж чистый сепаратизм!» — подытожил St.-Land.
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