2 июля 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы о том, что Украина может сначала вступить в НАТО, а затем в Европейский союз.

Мирослава Романенко, , 16:56 — REGNUM Украина может сначала вступить в НАТО, а затем в Европейский союз, заявил 1 июля глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью Liga.net.

Альянс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По логике исторического процесса я могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС», — сказал он.

Украинский дипломат не смог назвать примерные сроки вступления Украины в альянс. Он отметил, что с 2008 года в НАТО нет понимания того, когда Украина сможет вступить в данную организацию, однако все её члены уверены, что это когда-нибудь обязательно случится.

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Заявление Дмитрия Кулебы обсудили на YouTube-канале «НАШ». Многие указали на то, что вступление Украины в НАТО чревато для нее потерей территорий. Кроме того, комментирующие указали на то, что коррумпированной и нищей стране ни в ЕС, ни в НАТО не место.

«Кулеба будет в Лондоне раньше, чем Украина в НАТО и Евросоюзе», — смеется комментирующий под псевдонимом SilverЪ Pozzoli.

«Повышать тарифы, грабить и уничтожать население лучше под несбыточные лозунги. В ЕС Украина не будет никогда, а в НАТО чуть раньше, чем никогда», — добавил читатель под псевдонимом Клятый Москаль.

Американские солдаты на Украине U.S. Army

«Ага, там в альянсе все мечтают принять нищую, нестабильную страну, чтоб взять на себя обязательства ее защищать от ядерной сверхдержавы. Одни идиоты, какая-то жесть», — отреагировал Игорь В.

«Ахинея, повторенная дважды, не станет ближе к истине. Заведу себе попугая, научу его говорить «НАТО» и назову «Кулеба». Будет развлекать людей», — иронизирует Soldier Breakneck.

«Вот он реально деревянный? ВВП (Владимир Путин. — М. Р.) же русским языком сказал, что Украина никогда не будет в НАТО. Он по-русски не понимает? Дайте ему переводчика тогда, а лучше санитаров вызовите», — написал Александр С.

«Тупость нужно измерять в Кулебах», — добавил Kirill S.

«Крайне не советую [вступать в НАТО], а то, может, ненароком ещё чего отвалится!» — отметил Aleksandr.

«Так это не тебе решать. Мало ли шо вы там написали в конституции. Вы давно ею подтерлись. Это шо понимать, вы для НАТО приказ издали? Это решат Америка с Россией, а не холуи, которых ни о чем не спрашивают», — добавила Лиза Р.

«Да, да, да… Наверное, раньше Байден 150-летний юбилей отметит, чем Украина в НАТО будет. Кому охота стать радиоактивным пеплом ради незалежной? В США и России войны не хотят из-за вас, а без Штатов войска НАТО просто сборище фриков, причем неопределенных полов», — пишет читатель под псевдонимом Витамин 71.

«[Если] в ЕС вы будете никогда, то в НАТО вы будете на день раньше, чем никогда…» — отреагировал Александр С.

«Кулебе вопрос: кем или чем рассчитываться будете за НАТО, даром вас туда не возьмут, за все нужно платить», — отметила Валя И.

«НАТО уже на территории Украины. Зачем принимать в НАТО?» — поинтересовался Вадим.

«Путин (к которому я [отношусь] не очень), ясно сказал: Украина в тех границах, которые есть, в НАТО не будет. Если Кулебе хватит 5 областей для государства Украина — не вопрос. Но нафига 5 областей Украины в НАТО?» — спросил Андрей И.

«Вот такие вот пигмеи от дипломатии и загнали Украину в пропасть, осталось только сбросить туда атомную бомбу», — добавила Алла Я.

«Пусть Кулеба разъяснит нам, зачем Украине в НАТО? Почему Евросоюз должен принять себе на голову разрушенное, коррумпированное, воюющее государство? У них что, других проблем нет? Сначала нужно стать благополучным экономически государством (не лозунгами, а действительно), и тогда Европа подумает, а брать на себя лишние расходы, подтягивать промышленность и уровень жизни украинцев до европейского за счет своих граждан…» — написала Вероника 58 С.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«Не так давно нам уже обещали коммунизм со дня на день… Так те обещальщики строили мосты, дома, атомные станции, метро, заводы, фабрики и целые города. А эти что построили за 30 лет?» — спросил Александр С.

«Почему народ должен испытывать испанский стыд вот из-за таких министров. Какой хомо сапиенс из него, он так, существо, которое дорвалось до власти», — отреагировал Tustra.

«Любой нормальный человек, если он не полный идиот, понимает, что если вдруг всерьез начнется какое-то движение по вступлению Украины в НАТО, она сразу автоматически потеряет часть территорий (вне зависимости от того, кто и как к этому будет относиться, это просто реалии). Будут потеряны как минимум три восточные области, а вполне возможно — и больше трех. И вот любопытно — те украинские «политические деятели», которые ратуют за вступление в НАТО, говорят это по причине слабоумия или сознательно хотят расколоть страну? Это ж чистый сепаратизм!» — подытожил St.-Land.

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